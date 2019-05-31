"Ми маємо бути в тренді", - автор проекту про легалізацію медичного канабісу
"Це є в тренді, світова індустрія розвивається, ми маємо так само створити можливості для наших аграріїв, і робити та працювати не лише на внутрішні ринки, а й на зовнішні так само. Зараз ринок - блакитний океан, і є можливість не наздоганяти і отримувати те, що залишиться від ринку", - аявив народний депутат України Олександр Опанасенко, який є одним з авторів законопроекту, повідомляє "Громадське".
Опанасенко зазначив, що вітчизняні аграрії заробляють 200-300 доларів з гектару, а вирощування коноплі замість, наприклад, рапсу, дозволило би більше заробляти і менше виснажувати ґрунт. Він вважає, що Україна має величезний потенціал у цій сфері, а законопроект, що зареєстрований у Раді, дозволить його реалізувати.
"В нашому законопроекті чітко розподіляється - технічні коноплі, які нічого не мають, вміст мінімальний, і звісно ті, які будуть культивуватися під жорстким контролем - ніхто не буде сіяти будь-де просто неба. Це буде під жорстким контролем і охороною, саме терапевтична конопля. Технічна конопля буде звичайною агрокультурою, як воно є у всьому світі", - розповів депутат.
31 травня в Києві почалась Друга міжнародна медична канабіс-конференція, яку проводить Українська асоціація медичного канабісу і "БО 100% життя" за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, а також Міністерства у справах ветеранів.
Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що сьогодні в Україні понад два мільйони пацієнтів потребують медичного канабісу.
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