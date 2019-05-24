Понад два млн українців потребують медичного канабісу, - Супрун

Мова, в першу чергу, про онкохворих і паліативних пацієнтів

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що сьогодні в Україні понад 2 мільйони пацієнтів потребують медичного канабісу.

"МОЗ підтримує дозвіл на споживання медичного канабісу. Це допоможе більш ніж 2 мільйонам пацієнтів, які могли б скористатися", - сказала Супрун, інформує "УНН".

Мова, в першу чергу, про онкохворих і паліативних пацієнтів, наголосила вона.

Раніше Супрун заявила, що сподівається на швидке ухвалення парламентом законопроекту про медичний канабіс.

"Комітет Верховної Ради з прав людини одностайно підтримав законопроект про використання канабісу в медичних цілях. В Україні медичний канабіс зможе допомогти щонайменше 2 мільйонам людей, які страждають від хронічного болю, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями", - написала вона в своєму Twitter.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання каннабісу.

У березні петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання каннабісу в медичних і наукових цілях набрала 25 тисяч підписів.

Раніше в.о міністра міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці детально пояснила, чому канабіс ефективний в медицині і при яких захворюваннях він застосовується.