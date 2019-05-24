Понад два млн українців потребують медичного канабісу, - Супрун
"МОЗ підтримує дозвіл на споживання медичного канабісу. Це допоможе більш ніж 2 мільйонам пацієнтів, які могли б скористатися", - сказала Супрун, інформує "УНН".
Мова, в першу чергу, про онкохворих і паліативних пацієнтів, наголосила вона.
Раніше Супрун заявила, що сподівається на швидке ухвалення парламентом законопроекту про медичний канабіс.
"Комітет Верховної Ради з прав людини одностайно підтримав законопроект про використання канабісу в медичних цілях. В Україні медичний канабіс зможе допомогти щонайменше 2 мільйонам людей, які страждають від хронічного болю, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями", - написала вона в своєму Twitter.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання каннабісу.
У березні петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання каннабісу в медичних і наукових цілях набрала 25 тисяч підписів.
Раніше в.о міністра міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці детально пояснила, чому канабіс ефективний в медицині і при яких захворюваннях він застосовується.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені