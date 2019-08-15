Михайличенко став новим тренером "Динамо"

Олексій Михайличенко очолював "Динамо" кілька років після смерті Лобановського

Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначено Олексія Михайличенка, який раніше обіймав посаду спортивного директора клубу.

У тренерський штаб Михайличенка увійде Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково. Про це йдеться на сайті клубу.

У п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою.

Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Під його керівництвом кияни двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, що попередній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич був звільнений після провального виступу в Лізі чемпіонів, де кияни не змогли пройти третій кваліфікаційний раунд.