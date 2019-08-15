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Михайличенко став новим тренером "Динамо"

Олексій Михайличенко очолював "Динамо" кілька років після смерті Лобановського
Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначено Олексія Михайличенка, який раніше обіймав посаду спортивного директора клубу.
Михайличенко став новим тренером "Динамо" Олексій Михайличенко. Фото: prosport-ru.tsn.ua

У тренерський штаб Михайличенка увійде Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково. Про це йдеться на сайті клубу.

У п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою.

Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Під його керівництвом кияни двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, що попередній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич був звільнений після провального виступу в Лізі чемпіонів, де кияни не змогли пройти третій кваліфікаційний раунд.

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15 08 2019 17:41
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