СПОРТ НОВИНИГоловним тренером ФК "Динамо" Київ призначено Олексія Михайличенка, який раніше обіймав посаду спортивного директора клубу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Михайличенко став новим тренером "Динамо"
Олексій Михайличенко очолював "Динамо" кілька років після смерті Лобановського
Олексій Михайличенко. Фото: prosport-ru.tsn.ua
У тренерський штаб Михайличенка увійде Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково. Про це йдеться на сайті клубу.
У п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою.
Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Під його керівництвом кияни двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок і Суперкубок країни.
Нагадаємо, що попередній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич був звільнений після провального виступу в Лізі чемпіонів, де кияни не змогли пройти третій кваліфікаційний раунд.
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