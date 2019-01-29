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​У Миколаєві закрили на карантин ще 18 шкіл

Заняття планують відновити з 4 лютого
Миколаїв закрив на карантин ще 18 шкіл через зростання захворюваності на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції серед учнів.
​У Миколаєві закрили на карантин ще 18 шкіл Фото: ukranews.com

Так, всього в Миколаєві на карантин закрито вже 31 школу. На уроках відсутні понад 20% учнів, повідомила прес-служба мерії.

Заняття планують відновити з 4 лютого.

Раніше у Миколаєві на карантин закрили 11 шкіл.

Нагадаємо, що з понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода Закарпатської області оголосили карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

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29 01 2019 20:10
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