​У Миколаєві закрили на карантин ще 18 шкіл

Миколаїв закрив на карантин ще 18 шкіл через зростання захворюваності на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції серед учнів.

Так, всього в Миколаєві на карантин закрито вже 31 школу. На уроках відсутні понад 20% учнів, повідомила прес-служба мерії.

Заняття планують відновити з 4 лютого.

Раніше у Миколаєві на карантин закрили 11 шкіл.