CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМиколаїв закрив на карантин ще 18 шкіл через зростання захворюваності на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції серед учнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаєві закрили на карантин ще 18 шкіл
Заняття планують відновити з 4 лютого
Фото: ukranews.com
Так, всього в Миколаєві на карантин закрито вже 31 школу. На уроках відсутні понад 20% учнів, повідомила прес-служба мерії.
Заняття планують відновити з 4 лютого.
Раніше у Миколаєві на карантин закрили 11 шкіл.
Нагадаємо, що з понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода Закарпатської області оголосили карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
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