Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мюнхенська конференція з безпеки скасована через пандемію COVID-19

Конференція має запропонувати платформу для неформального обміну думками
Запланована на лютий 2021 року 57-ма Мюнхенська конференція з безпеки не відбудеться через пандемію COVID-19, що триває.
Мюнхенська конференція з безпеки скасована через пандемію COVID-19 Фото: з вільних джерел

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу конференції.

"Мюнхенська конференція з безпеки проводиться щороку в лютому протягом понад п'яти десятиліть. У 2021 році пандемія, яка продовжується, не дасть змоги нам прийняти у себе конференцію з 19 до 21 лютого, як спочатку планувалося", - заявив голова конференції Вольфганг Ішингер. 

Він наголосив, що з урахуванням наявних глобальних загроз і викликів міжнародній безпеці конференція має запропонувати платформу для неформального обміну думками між міжнародними особами, які ухвалюють рішення, якнайшвидше.

"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб своєчасно призначити дату проведення конференції у 2021 році. Оголошення буде зроблено, щойно це буде підтверджено відповідальними органами", - заявив Ішингер.

"Моєю ціллю як голови, як і раніше, є скликання Мюнхенської конференції з безпеки 2021 року якнайшвидше в її традиційній фізичній формі, щойно дадуть змогу умови", - додав він.

Читайте також: Уряд запроваджує локдаун з 8 по 24 січня. Що заборонять

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2020 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.