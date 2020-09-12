Мюнхенська конференція з безпеки скасована через пандемію COVID-19
Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу конференції.
"Мюнхенська конференція з безпеки проводиться щороку в лютому протягом понад п'яти десятиліть. У 2021 році пандемія, яка продовжується, не дасть змоги нам прийняти у себе конференцію з 19 до 21 лютого, як спочатку планувалося", - заявив голова конференції Вольфганг Ішингер.
Він наголосив, що з урахуванням наявних глобальних загроз і викликів міжнародній безпеці конференція має запропонувати платформу для неформального обміну думками між міжнародними особами, які ухвалюють рішення, якнайшвидше.
"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб своєчасно призначити дату проведення конференції у 2021 році. Оголошення буде зроблено, щойно це буде підтверджено відповідальними органами", - заявив Ішингер.
"Моєю ціллю як голови, як і раніше, є скликання Мюнхенської конференції з безпеки 2021 року якнайшвидше в її традиційній фізичній формі, щойно дадуть змогу умови", - додав він.
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