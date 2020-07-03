На Буковині замовили тест-системи для виявлення коронавірусу
Про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Стосовно швидких тест-систем, які б прискорювали можливість отримання результатів і відхиляння чи підтвердження таких підозр на наявну інфекцію, хочу повідомити вам, що ми спілкуємося з усіма областями України, їхніми епідеміологами. Немає в жодній іншій області офіційних тест-систем. Тому інформація про те, що вони десь є в інших регіонах, а в Чернівцях немає, не відповідає дійсності. 12 березня необхідні для нашої лікарні, для нашої області тест-системи будуть доставлені до України. Фірма-постачальник отримає їх 12 березня і з того моменту ми організуємо їх доставку до Чернівців", - сказав Осачук.
Голова облдержадміністрації також повідомив, що стан хворого, в якого підтвердили коронавірусну інфекцію, стабільний.
"За цей час його стан не погіршився. При цьому симптоматика зберігається, він у різні проміжки доби має різні температурні показники. Температура тіла то підвищується, то спадає", - додав він.
Нагадаємо, що представники українських торговельних мереж заявили, що останнім часом українці почали активніше скуповувати антисептики, медичні маски, дезінфікатори та термометри. Водночас підвищеного попиту на харчові продукти немає.
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