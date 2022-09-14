На деокупованій Харківщині йде розмінування та відновлення електропостачання

В області звільнено від ворога Харківський, Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та частково Куп’янський райони

В деокупованих регіонах Харківщини триває розмінування територій та відновлюється електропостачання.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 8 вересня у Куп’янському, Харківському та Богодухівському районах піротехніки ДСНС обстежили 4 га території та вилучили понад 400 вибухонебезпечних предметів. Для допомоги місцевим органам влади у відновленні життєдіяльності ДОТ на Харківщину прибув зведений загін ДСНС з піротехніків, пожежників, медичних фахівців та інженерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проведення розвідки фахівці займатимуться розмінуванням доріг, населених пунктів, гасінням пожеж, пошуком та порятунком постраждалих, розбиранням завалів зруйнованих будівель та споруд. А також проводитимуть роботи з підтримання систем життєзабезпечення закладів соціальної сфери та об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вигнали російських окупантів із Харківської області і спонукали Кремль відкрито визнати поразку у війні.