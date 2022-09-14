НОВИНИВ області звільнено від ворога Харківський, Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та частково Куп’янський райониПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На деокупованій Харківщині йде розмінування та відновлення електропостачання
Фото з вільного доступу
В деокупованих регіонах Харківщини триває розмінування територій та відновлюється електропостачання.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"З 8 вересня у Куп’янському, Харківському та Богодухівському районах піротехніки ДСНС обстежили 4 га території та вилучили понад 400 вибухонебезпечних предметів. Для допомоги місцевим органам влади у відновленні життєдіяльності ДОТ на Харківщину прибув зведений загін ДСНС з піротехніків, пожежників, медичних фахівців та інженерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після проведення розвідки фахівці займатимуться розмінуванням доріг, населених пунктів, гасінням пожеж, пошуком та порятунком постраждалих, розбиранням завалів зруйнованих будівель та споруд. А також проводитимуть роботи з підтримання систем життєзабезпечення закладів соціальної сфери та об’єктів інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ вигнали російських окупантів із Харківської області і спонукали Кремль відкрито визнати поразку у війні.
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