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На деокупованій Харківщині йде розмінування та відновлення електропостачання

Ольга
Матарикіна
В області звільнено від ворога Харківський, Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та частково Куп’янський райони
На деокупованій Харківщині йде розмінування та відновлення електропостачання Фото з вільного доступу
В деокупованих регіонах Харківщини триває розмінування територій та відновлюється електропостачання.
 
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
 
"З 8 вересня у Куп’янському, Харківському та Богодухівському районах піротехніки ДСНС обстежили 4 га території та вилучили понад 400 вибухонебезпечних предметів. Для допомоги місцевим органам влади у відновленні життєдіяльності ДОТ на Харківщину прибув зведений загін ДСНС з піротехніків, пожежників, медичних фахівців та інженерів", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що після проведення розвідки фахівці займатимуться розмінуванням доріг, населених пунктів, гасінням пожеж, пошуком та порятунком постраждалих, розбиранням завалів зруйнованих будівель та споруд. А також проводитимуть роботи з підтримання систем життєзабезпечення закладів соціальної сфери та об’єктів інфраструктури.
 
Раніше повідомлялося, що ЗСУ вигнали російських окупантів із Харківської області і спонукали Кремль відкрито визнати поразку у війні.
 
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14 09 2022 15:00
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