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На Гібралтарі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

"Згідно з даними органів охорони здоров’я Гібралтару, пацієнт разом зі своїм партнером нещодавно повернувся з північної Італії через аеропорт Малаги в Іспанії"
На Гібралтарі виявлено перший випадок зараження новим коронавірусом.
На Гібралтарі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Фото: АА

Про це повідомляє CNN, передає УКРІНФОРМ.

"Згідно з даними органів охорони здоров’я Гібралтару, пацієнт разом зі своїм партнером нещодавно повернувся з північної Італії через аеропорт Малаги в Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подружжя перебуває в ізоляції. Місцева влада намагається відстежити тих, з ким спілкувався хворий.

Наразі партнер пацієнта не має жодних симптомів коронавірусу.

Як заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії, кількість підтверджених випадків коронавірусу у країні зросла до 51, інформує Sky News.

На тлі цього британський уряд оголосив про плани щодо подолання поширення хвороби.

Заходи уряду також включають в себе дистанційну роботу з дому та обмеження подорожей.

Також добровольців можуть залучити до державних служб для допомоги у вирішенні таких питань, як доставка їжі до лікарень.

Зокрема, канцлер скарбниці Ріші Шунак пообіцяв виділити більше коштів на боротьбу з розповсюдженням COVID-19.

Очікується, що законодавство, що дозволяє уряду Британії використовувати додаткові повноваження для контролю над COVID-19, буде ухвалено до кінця місяця.

Нагадаємо, що на тлі масштабного спаду на фондовому ринку створено нову криптовалюту CoronaCoin, курс якої зростає після кожного випадку зараження або смерті від коронавірусу.

 
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03 03 2020 16:40
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