Іспанія зносить прикордонні пости з Гібралтаром уперше за 300 років

Демонтаж відбувається у межах нової угоди після Brexit.

Іспанія вперше за понад 300 років демонтувала прикордонні споруди на переході з Гібралтаром у межах нової угоди, укладеної після Brexit.

Про це інформує газета The Telegraph.

Роботи передбачають знесення допоміжних будівель та пунктів перевірки на іспанській стороні кордону.

Очікується, що з 15 липня між Іспанією та британською заморською територією запрацює режим безперешкодного руху без постійних паспортних перевірок на сухопутному кордоні.

Згідно з домовленостями, контроль буде перенесено до аеропорту Гібралтару, де пасажири проходитимуть перевірку спочатку у гібралтарських, а потім в іспанських прикордонників. Аналогічні процедури застосовуватимуться і для морських прибуттів.

У межах угоди також буде ліквідовано пункти Королівської поліції Гібралтару, що фактично інтегрує територію в спрощений режим пересування, подібний до Шенгенської зони ЄС.

За даними іспанських ЗМІ, остаточне підписання угоди може відбутися 13 липня в Брюсселі за участі представників Великої Британії та Європейського Союзу.

Угода передбачає відновлення для жителів Гібралтару права на спрощене пересування та роботу в ЄС, однак без повного відновлення свободи проживання та навчання, яка діяла до Brexit.