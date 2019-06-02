CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖитель Полонського району на північному сході Хмельницької області 5 лютого знайшов у заростях біля свого села три поліетиленові мішки з гранатами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хмельниччині чоловік знайшов три мішки гранат
Походження боєприпасів встановлює поліція
Фото: wikimedia.org
У вказаному ним місці поліцейські виявили 185 бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу РГД-5 і 28 штатних упаковок із 280 детонаторами до ручних гранат типу УЗРГМ-2, повідомила прес-служба Національної поліції.
Фото: npu.gov.ua
За попередньою інформацією, це старі боєприпаси, виготовлені ще за часів СРСР.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу - незаконне поводження з боєприпасами.
Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який зайшов у магазин і запропонував продавцю продуктів на Оболоні купити чотири гранати.
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06 02 2019 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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