На Львівщині підприємці провели акцію протесту на кількох міжнародних трасах

У Львівській області підприємці провели акцію протесту "Право на працю" на кількох міжнародних трасах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані прес-служби патрульної поліції.

Кілька сотень мікропідприємців протягом 40-50 хвилин ходили пішохідними переходами на міжнародних трасах - на кількох ділянках автодороги Київ-Чоп, на західному обході Львова, на автодорозі Львів - Рава-Руська, в райцентрах Стрий і Самбір.

Учасники акцій протесту кожні 10-15 хвилин пропускали транспорт.

Загалом, за інформацією правоохоронців, участь в акціях взяли участь близько 500 людей.

Акцію на трасах області ініціювали після того, як Верховна Рада не проголосувала законопроект №4313, в якому пропонували відстрочити впровадження касових апаратів для підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

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