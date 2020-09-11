Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині підприємці провели акцію протесту на кількох міжнародних трасах

У Львівській області підприємці провели акцію протесту "Право на працю" на кількох міжнародних трасах.
На Львівщині підприємці провели акцію протесту на кількох міжнародних трасах Фото: Патрульна поліція Чернівецької область

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані прес-служби патрульної поліції.

Кілька сотень мікропідприємців протягом 40-50 хвилин ходили пішохідними переходами на міжнародних трасах - на кількох ділянках автодороги Київ-Чоп, на західному обході Львова, на автодорозі Львів - Рава-Руська, в райцентрах Стрий і Самбір.

Учасники акцій протесту кожні 10-15 хвилин пропускали транспорт.

Загалом, за інформацією правоохоронців, участь в акціях взяли участь близько 500 людей.

Акцію на трасах області ініціювали після того, як Верховна Рада не проголосувала законопроект №4313, в якому пропонували відстрочити впровадження касових апаратів для підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Читайте також: тисячі вчених виступають проти жорстких обмежень через COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2020 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.