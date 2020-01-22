На Майдані шість років тому загинули перші Герої Небесної Сотні

Протистояння, яке тривало з різною активністю понад три доби, завершилося 22 січня, коли «Беркут» пішов у наступ і тимчасово відтіснив демонстрантів від Європейської площі. Того ж дня стало відомо і про перших загиблих

22 січня 2014 року у Києві загинули перші учасники Революції гідності, яких згодом назвуть Небесною Сотнею.

Протистояння на вулиці Грушевського розпочалося ще 19 січня, коли традиційне недільне віче переросло у ходу мітингувальників до Верховної Ради,передає УКРІНФОРМ.

На той час вхід в урядовий квартал перекривали бійці підрозділу «Беркут». Виникло серйозне протистояння: "майданівці" перевертали автобуси, які використовувала міліція, кидали пляшки з бензином і бруківку у бійців «Беркута». Аби влаштувати задимлення, протестувальники підпалювали шини; перекинуті автобуси почали горіти. У відповідь силовики застосовували сльозогінний газ і травматичну зброю, кидали світлошумові гранати, потім почали прицільно поливати людей з водомета.

Протистояння, яке тривало з різною активністю понад три доби, завершилося 22 січня, коли «Беркут» пішов у наступ і тимчасово відтіснив демонстрантів від Європейської площі. Того ж дня стало відомо і про перших загиблих.

Зранку 22 січня 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини зазнав смертельного поранення у голову. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку.

Поранений 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні.

Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану - киянин Олександр Бадера.

За даними прокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей, з них 104 особи загинули.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 листопада 2019 року, напередодні Дня гідності та свободи, члени сімей загиблих героїв Небесної сотні, майданівці, активісти, працівники Музею Майдану і комунальні служби провели суботник.