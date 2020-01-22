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На Майдані шість років тому загинули перші Герої Небесної Сотні

Протистояння, яке тривало з різною активністю понад три доби, завершилося 22 січня, коли «Беркут» пішов у наступ і тимчасово відтіснив демонстрантів від Європейської площі. Того ж дня стало відомо і про перших загиблих
22 січня 2014 року у Києві загинули перші учасники Революції гідності, яких згодом назвуть Небесною Сотнею.
На Майдані шість років тому загинули перші Герої Небесної Сотні ukrinform.ua

Протистояння на вулиці Грушевського розпочалося ще 19 січня, коли традиційне недільне віче переросло у ходу мітингувальників до Верховної Ради,передає УКРІНФОРМ.

На той час вхід в урядовий квартал перекривали бійці підрозділу «Беркут». Виникло серйозне протистояння: "майданівці" перевертали автобуси, які використовувала міліція, кидали пляшки з бензином і бруківку у бійців «Беркута». Аби влаштувати задимлення, протестувальники підпалювали шини; перекинуті автобуси почали горіти. У відповідь силовики застосовували сльозогінний газ і травматичну зброю, кидали світлошумові гранати, потім почали прицільно поливати людей з водомета.

Протистояння, яке тривало з різною активністю понад три доби, завершилося 22 січня, коли «Беркут» пішов у наступ і тимчасово відтіснив демонстрантів від Європейської площі. Того ж дня стало відомо і про перших загиблих.

Зранку 22 січня 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини зазнав смертельного поранення у голову. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку.

Поранений 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні.

Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану - киянин Олександр Бадера.

За даними прокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей, з них 104 особи загинули.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 листопада 2019 року, напередодні Дня гідності та свободи, члени сімей загиблих героїв Небесної сотні, майданівці, активісти, працівники Музею Майдану і комунальні служби провели суботник.

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22 01 2020 14:40
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