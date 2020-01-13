На Миколаївщині від сказу помер чоловік, якого укусив собака

"Ситуація знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА"

У Миколаївській області в лікарні помер чоловік від тяжкої форми сказу. Хворий собака укусив чоловіка ще в серпні 2019 року.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації.

«Пацієнт, якого було госпіталізовано 11 січня цього року з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма» тяжкої форми перебігу, помер ввечері 12 січня... Ситуація знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА», — йдеться у повідомленні,передає "Громадське".

Як уточнили в Центрі громадського здоров'я, йдеться про 31-річного чоловіка, який у серпні 2019-го укусив безпритульний собака. Чоловік звернувся за медичною допомогою, проте від профілактичних щеплень відмовився.

Хворого направили до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, на прийом той не з’явився.

Нагадаємо, що у Миколаєві п'ятеро людей постраждали від укусів бездомного собаки. Тварину вдалося відловити, аналіз показав, що собака був хворий на сказ.