На Миколаївщині від сказу помер чоловік, якого укусив собака
Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації.
«Пацієнт, якого було госпіталізовано 11 січня цього року з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма» тяжкої форми перебігу, помер ввечері 12 січня... Ситуація знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА», — йдеться у повідомленні,передає "Громадське".
Як уточнили в Центрі громадського здоров'я, йдеться про 31-річного чоловіка, який у серпні 2019-го укусив безпритульний собака. Чоловік звернувся за медичною допомогою, проте від профілактичних щеплень відмовився.
Хворого направили до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, на прийом той не з’явився.
Нагадаємо, що у Миколаєві п'ятеро людей постраждали від укусів бездомного собаки. Тварину вдалося відловити, аналіз показав, що собака був хворий на сказ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків