Станом на 7 квітня 2021 року кількість зареєстрованих у Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тис. осіб

Згідно зі статистичними даними служби зайнятості, найбільша невідповідність попиту на робочу силу і її пропозиції в професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців і керівників

Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що на одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 7 квітня 2021 року кількість зареєстрованих у Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тис. осіб... На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних становила 77 тис. одиниць. Отже, суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. У середньому в Україні на одне вільне робоче місце претендують шість безробітних (на 1 квітня 2020 року - п'ять осіб)", - сказала Жовтяк в інтерв'ю виданню "Факти".

За її словами, згідно зі статистичними даними служби зайнятості, найбільша невідповідність попиту на робочу силу і її пропозиції в професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців і керівників - на одну вакансію претендували 17 осіб, технічних службовців - 9, як і працівників сфери торгівлі та послуг.

Вона зазначила, що найбільший вплив карантину відчувають сфери готельного і ресторанного бізнесу, харчування та розваг. У зв'язку з чим, офіціанти, бармени, кухарі, бариста і покоївки стикаються з труднощами працевлаштування.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".