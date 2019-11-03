На піар Гройсмана Кабмін витратить більше 13 млн грн
У тендері зазначено, що переможець повинен буде розмістити на зовнішніх рекламних носіях в регіонах інформацію про хід реформ уряду Володимира Гройсмана та досягнення в цій сфері. Про це з посиланням на систему ProZorro повідомляє "Главком".
"Всього буде поклеєно 3 тис. Постерів в 23 обласних центрах. Найбільше - в Києві (420), Одесі (260), Харкові (260), Львові (240), Дніпрі (240)", - йдеться в повідомленні.
При цьому, не менше 50% білбордів та сітілайтів з рекламою уряду Гройсмана розташують на вулицях в кожному місті, інші - з прив'язкою до супермаркетів і центральними вулицями міста.
Показ зовнішньої реклами про досягнення уряду заплановано протягом квітня-липня 2019 року.
За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol ТОВ "РТМ-Україна" зареєстровано в лютому 2001 року в Києві. Засновниками є ТОВ "Таврійські ігри", ТОВ "Конверсія", екс-нардеп Микола Баграєв і кіпрська "С.С.Б. Біо-Саєнс Трейдинг Лімітед".
Микола Баграєв був народним депутатом IV-VII скликань. Є засновником і президент компанії "Таврійські ігри".
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