На Прикарпатті розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим

На Прикарпатті через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

"Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я", - йдеться у протоколі засідання позачергової регіональної комісії ТЕБ і НС.

Тут зазначено, що на території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч" та у селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Відомо, що найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах.

Станом на 20 лютого в Івано-Франківській області за останню добу на COVID-19 захворіли 738 людей, в Україні цей показник сягає 6 295 осіб. З початку епідемії на коронавірусну хворобу захворіли 1 299 967 українців.

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