На Прикарпатті сталося масове отруєння громадян, госпіталізовано 13 осіб
Поліцейські Івано-Франківської області встановлюють обставини масового отруєння громадян, що сталося у приватній садибі в Надвірнянському районі області, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу поліції Прикарпаття в четвер.
"Правоохоронці встановили, що до медичного закладу 7 липня звернулися 12 неповнолітніх віком 16-17 років та один дорослий чоловік із діагнозом: харчова токсикоінфекція. На сьогодні всі госпіталізовані, їхній стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Встановлюються всі обставини події.
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