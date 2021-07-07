Українські водії не готові відмовитися від авто, щоб зменшити затори - дослідження
Про це йдеться в результатах опитування 10 тисяч респондентів, проведеного аналітичною службою OLX, повідомляє "Економічна правда".
Ділитися своїм авто з іншими, щоб зменшити навантаження на дорогах, готові ще менше - лише 7% автомобілістів.
Також не можуть знайти спільну мову автомобілісти і власники альтернативного транспорту: перші вважають велосипеди і самокати небезпечними, а другі виїжджають на дороги через погану інфраструктуру.
69% опитаних українців, які володіють легковим автомобілем, користуються ним щодня.
22% - беруть машину кілька разів на тиждень.
7% - сідають за кермо тільки на вихідних або кілька разів на місяць.
2% - користуються машиною по черзі з іншими членами сім'ї.
Кожен п'ятий українець вважає, що в своєму населеному пункті може потрапити в затор навіть у вихідні.
Така ж кількість негативно відноситься до виділених смуг для громадського транспорту. На думку 19%, вони лише зменшують проїжджу частину для легкових авто. 80% все ж позитивно ставляться до цих смуг.
Не можуть знайти спільну мову автомобілісти і власники альтернативних видів транспорту: велосипедів, самокатів, моноколес. Останні масово скаржаться на погану інфраструктуру - 91% опитаних вважають її слабо розвиненою і не врегульованою. Це змушує власників такого транспорту виїжджати на дороги загального користування. Тому незадоволені і водії авто – половина з опитаних вважають, що це збільшує ризик ДТП на дорогах.
Згідно з результатами дослідження, кожен третій респондент, який не має машини, планує її придбати. Тільки кожен восьмий пішохід не сідає за авто, оскыльки вважає зручнішим громадський транспорт.
Нагадаємо, що Київ посів 3-тє місце в Європі за заторами
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