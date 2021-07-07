Українські водії не готові відмовитися від авто, щоб зменшити затори - дослідження

Кожен п'ятий українець вважає, що в своєму населеному пункті може потрапити в затор навіть у вихідні

73% українських водіїв упевнені, що перемогти затори можна будівництвом нових доріг і розв'язок, і лише 12% погодилися б з обмеженнями на в'їзд машин в центри міст.

Про це йдеться в результатах опитування 10 тисяч респондентів, проведеного аналітичною службою OLX, повідомляє "Економічна правда".

Ділитися своїм авто з іншими, щоб зменшити навантаження на дорогах, готові ще менше - лише 7% автомобілістів.

Також не можуть знайти спільну мову автомобілісти і власники альтернативного транспорту: перші вважають велосипеди і самокати небезпечними, а другі виїжджають на дороги через погану інфраструктуру.

69% опитаних українців, які володіють легковим автомобілем, користуються ним щодня.

22% - беруть машину кілька разів на тиждень.

7% - сідають за кермо тільки на вихідних або кілька разів на місяць.

2% - користуються машиною по черзі з іншими членами сім'ї.

Кожен п'ятий українець вважає, що в своєму населеному пункті може потрапити в затор навіть у вихідні.

Така ж кількість негативно відноситься до виділених смуг для громадського транспорту. На думку 19%, вони лише зменшують проїжджу частину для легкових авто. 80% все ж позитивно ставляться до цих смуг.

Не можуть знайти спільну мову автомобілісти і власники альтернативних видів транспорту: велосипедів, самокатів, моноколес. Останні масово скаржаться на погану інфраструктуру - 91% опитаних вважають її слабо розвиненою і не врегульованою. Це змушує власників такого транспорту виїжджати на дороги загального користування. Тому незадоволені і водії авто – половина з опитаних вважають, що це збільшує ризик ДТП на дорогах.

Згідно з результатами дослідження, кожен третій респондент, який не має машини, планує її придбати. Тільки кожен восьмий пішохід не сідає за авто, оскыльки вважає зручнішим громадський транспорт.

Нагадаємо, що Київ посів 3-тє місце в Європі за заторами