У Польщі викрадено авто родини Туска: до справи долучили спецслужби

Через статус потерпілих до розслідування залучили не лише поліцію, а й Державну службу охорони та спецслужби.

У ніч на 10 вересня у Тріймєсті (Гданськ-Сопот-Гдиня) викрали Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Інцидент розслідують не лише поліція, а й секретна служба.

Про викрадення повідомили два незалежні джерела, інформацію підтверджує телеканал tvn24.

Заяву про викрадення подали до воєводського управління поліції в Гданську. Через те, що будинок родини Туска перебуває під охороною Державної служби охорони, до справи також долучилася Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (спецслужба внутрішньої безпеки), яка аналізує обставини інциденту.

Правоохоронці продовжують розслідування та намагаються встановити місцезнаходження авто й осіб, причетних до викрадення.