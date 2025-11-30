Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав союзникам по НАТО, що Альянс був створений протистояти радянській, а нині російські агресії.

“Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося”, – написав політик.

Зазначимо, що нещодавно делегація члена НАТО Угорщини відвідала росію для зустрічі з путіним. Тим часом США просувають у перемовинах з Україною розроблений росіянином Кірілом Дмітрієвим “мирний план”.