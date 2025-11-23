Туск про "мирний план" США: спершу потрібно дізнатися, хто його створив

Сьогодні проходять перемовини щодо плану припинення війни.

Лідери Європи, Канади та Японії заявили про готовність працювати над 28-пунктним мирним планом для України. Але перед цим треба зʼясувати, хто є справжнім автором документа, заявив премʼєр Польщі Дональд Туск.

"Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений", — заявив він.

Раніше журналіст The Guardian Люк Гардінг писав, що деякі фрази у 28-пунктному мирному плані, який США представили Україні спочатку були написані російською мовою. У Білому домі стверджують, що документ писали спецпредставники лідерів США та рф: Стів Віткофф та Кірілл Дмітрієв.

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським для обговорення "мирного плану" команди американського президента Дональда Трампа, розпочала роботу у швейцарській Женеві.