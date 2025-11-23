Українська делегація розпочала перемовини у Женеві щодо "мирного плану" США

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – також братимуть участь у перемовинах у Женеві.

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським для обговорення "мирного плану" команди американського президента Дональда Трампа, розпочала роботу у швейцарській Женеві.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах.

За його словами, перша зустріч відбулася з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини – Джонатаном Пауеллом, Емманюелем Бонном та Гюнтером Зауттером. Наступною запланована зустріч із делегацією США.

"Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – зазначив Єрмак.

До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – також братимуть участь у перемовинах у Женеві 23 листопада, щоб виробити спільний текст із урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Зі свого боку, американська адміністрація зазначає, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюються, і угода буде погоджена лише після зустрічі президентів України та США. За словами одного з посадовців, адміністрація США сподівається узгодити останні деталі документа таким чином, щоб угода була вигідною для України.

"Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться", – підкреслив представник США, маючи на увазі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Ці перемовини відбуваються на фоні широкого обговорення американського 28-пунктового мирного плану, який передбачає передачу частини територій Донбасу та Херсонської й Запорізької областей росії в обмін на гарантії безпеки для України. Європейські союзники України прагнуть коригувати пропозицію США, щоб вона не була вигідною для рф і враховувала інтереси Києва.