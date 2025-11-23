Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українська делегація розпочала перемовини у Женеві щодо "мирного плану" США

23 листопада 2025, 13:36
Українська делегація розпочала перемовини у Женеві щодо
Фото: РБК-Україна
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – також братимуть участь у перемовинах у Женеві.

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським для обговорення "мирного плану" команди американського президента Дональда Трампа, розпочала роботу у швейцарській Женеві.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах.

За його словами, перша зустріч відбулася з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини – Джонатаном Пауеллом, Емманюелем Бонном та Гюнтером Зауттером. Наступною запланована зустріч із делегацією США.

"Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – зазначив Єрмак.

До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – також братимуть участь у перемовинах у Женеві 23 листопада, щоб виробити спільний текст із урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Зі свого боку, американська адміністрація зазначає, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюються, і угода буде погоджена лише після зустрічі президентів України та США. За словами одного з посадовців, адміністрація США сподівається узгодити останні деталі документа таким чином, щоб угода була вигідною для України.

"Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться", – підкреслив представник США, маючи на увазі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Ці перемовини відбуваються на фоні широкого обговорення американського 28-пунктового мирного плану, який передбачає передачу частини територій Донбасу та Херсонської й Запорізької областей росії в обмін на гарантії безпеки для України. Європейські союзники України прагнуть коригувати пропозицію США, щоб вона не була вигідною для рф і враховувала інтереси Києва.

СШАНімеччинаФранціяЕмануель МакронАндрій ЄрмакБританіяКирило Будановмирний планРустем Умєров

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється