У мирному плані США для України помітили фрази з російським слідом

Документ писали Віткофф та Дмітрієв.

Деякі фрази у 28-пунктному мирному плані, який США представили Україні, схоже, спочатку були написані російською мовою. Вони досить дивно виглядають англійською.

Про це пише репортер The Guardian Люк Гардінг.

Зокрема, це помітно у третьому пункті: "Очікується, що росія не вторгнеться в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі". Як зазначає британський журналіст, "очікується" (It is expected) читається незграбно англійською. Натомість російський варіант — "ожидается" — має більше сенсу та є знайомою дієслівною формою.

"Інші росіянізми, які, здається, проникли в текст, включають "неоднозначности" (ambiguities) та "закрепить" (to enshrine)", — продовжує він.

Тим часом у Білому домі визнали, що новий мирний план спецпосланець Трампа Стів Віткофф писав разом з представником путіна Кіріллом Дмітрієвим. Україна та Європа у розробці участі не брали.

20 листопада Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану щодо завершення війни росії проти України. В ОП заявили, що український президент найближчими днями планує обговорити план з лідером США Дональдом Трампом.

Як повідомила американська газета Financial Times, Білий дім тисне на Україну з метою швидкого узгодження 28-пунктного «мирного плану», розробленого адміністрацією Трампа разом із росією.

Європейські держави не підтримали цей «мирний план» і розцінюють його як фактичну капітуляцію України.