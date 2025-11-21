ЄС критикує "дуже поганий" мирний план США щодо України – Politico

Європейські чиновники вважають документ нерозумним і стурбовані тим, що їхній вплив на переговори обмежений, незважаючи на значну військову підтримку України.

Європейський Союз розчарований пропозицією США щодо завершення війни в Україні, яку вважають «дуже поганим планом», що передбачає значні поступки Києву.

Про це пише медіа організація Politico.

Високопосадовець ЄС, знайомий із документом, заявив, що план США є фактично переліком пунктів для задоволення інтересів російського президента Володимира Путіна й має низьку якість: «Це дуже поганий план».

"Сигнали свідчать, що українці повинні його прийняти, — але Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну зайвий і нікому не допоможе", - додав він.

Ще один європейський чиновник наголосив, що час активізації останніх зусиль Білого дому є особливо невдалим, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський уже зазнає серйозного тиску через військові втрати та внутрішні проблеми, спричинені корупційними скандалами.

Як зазначає Politico, європейські лідери відчувають обмежений вплив у процесі, незважаючи на значні витрати на військову підтримку України.

"Як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?"- зазначив високопосадовець ЄС, назвавши вимоги щодо поступок України "нерозумними".

Вчора Зеленський заявив, що Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.