ЄС критикує "дуже поганий" мирний план США щодо України – Politico
Європейський Союз розчарований пропозицією США щодо завершення війни в Україні, яку вважають «дуже поганим планом», що передбачає значні поступки Києву.
Про це пише медіа організація Politico.
"Сигнали свідчать, що українці повинні його прийняти, — але Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну зайвий і нікому не допоможе", - додав він.
Ще один європейський чиновник наголосив, що час активізації останніх зусиль Білого дому є особливо невдалим, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський уже зазнає серйозного тиску через військові втрати та внутрішні проблеми, спричинені корупційними скандалами.
Як зазначає Politico, європейські лідери відчувають обмежений вплив у процесі, незважаючи на значні витрати на військову підтримку України.
"Як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?"- зазначив високопосадовець ЄС, назвавши вимоги щодо поступок України "нерозумними".
Вчора Зеленський заявив, що Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.