Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни – Зеленський

Зеленський обговорив з Деніелом Дрісколлом війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом поговорили "про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії".

Про це повідомляють соцмережі глави держави.

"Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи", – йдеться у повідомленні.

Окремо президент поінформував про удар росії по Тернополю.

"Ракета Х-101, якою вчора російська армія вдарила по звичайній багатоповерхівці, виготовлена 2025 року. У ній – 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем. Передав міністру Дрісколлу конкретні матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих цих деталей", – сказав Зеленський.

"Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними. Слава Україні!", – підсумував президент.