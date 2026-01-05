Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США призначили представників для участі у переговорах щодо України у Парижі

05 січня 2026, 18:52
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть США на зустрічі.

США офіційно повідомили про своїх представників для участі у міжнародній зустрічі "Коаліції охочих", присвяченій гарантіям безпеки для України.

Про це повідомляє Reuters.

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть США на зустрічі, яка відбудеться у вівторок, 6 січня, у Парижі. Деталі порядку денного та склад інших учасників наразі не розкриті.

Раніше Віткофф та Кушнер уже брали участь у міжнародних переговорах щодо України, зокрема у Берліні, де вони зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорювали питання безпеки та відновлення після війни.

Зустріч "Коаліції охочих" організовує президент Франції Еммануель Макрон за підтримки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Під час засідання буде визначено внесок кожної країни коаліції у гарантії безпеки України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у зустрічі. Водночас повідомляється, що під час візиту до Парижа виступів для преси у Рютте не заплановано.

Зустріч має на меті узгодити подальші кроки міжнародної підтримки України у сфері безпеки та відновлення після війни, а також оцінити внесок країн-членів коаліції у гарантії стабільності в регіоні.

СШАФранціяпереговориМарк РюттеЕмануель МакронВолодимир ЗеленськийСтів Віткоффкоаліція охочихДжаред Кушнер

