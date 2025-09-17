Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія виставить на продаж покинуті авто біля кордону з рф

17 вересня 2025, 18:49
Естонія виставить на продаж покинуті авто біля кордону з рф
Фото: avtoprodaga.com.ua
Власникам доведеться сплатити сотні євро за евакуацію і зберігання, або ж втратити авто.

Уряд Естонії попередив, що з жовтня почне примусово евакуйовувати та продавати автомобілі, залишені на тривалий час біля прикордонного пункту «Койдула» на кордоні з росією. 

Про це повідомляє ERR із посиланням на Департамент транспорту Естонії.

Згідно з чинними правилами, автомобілі можуть перебувати на прикордонному паркуванні не більше ніж 72 години. Після цього вони підлягають евакуації. Якщо власники не заберуть транспорт протягом кількох місяців, автомобілі будуть виставлені на продаж.

Вивозити машини на охоронювану стоянку у місті Виру (за 44 км від кордону) буде компанія Svenai OÜ, з якою укладено відповідний договір. Ці дії здійснюються на підставі поправок до закону про дорожній рух, що набули чинності 1 січня 2025 року.

Ще навесні чиновники почали виявляти залишені авто та інформувати їхніх власників про можливі наслідки. З того часу кількість покинутих машин помітно зменшилася - з 52 на початку серпня до 39 наприкінці місяця.

Вартість евакуації становитиме 152 євро, а зберігання на платній стоянці: від 21 євро за перший день до 85 євро на місяць. Загальна сума витрат для власника може сягати 237 євро на місяць.

 
