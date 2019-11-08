CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа домашньому стадіоні голландського клубу "АЗ Алкмаар" у суботу вдень обвалилася частина даху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На стадіоні суперника ФК "Маріуполь" за Лігою Європи обвалилася частина даху
Матч між АЗ і "Маріуполем" призначено на четвер
Фото: twitter.com/AZAlkmaar
Постраждалих не було, але наразі не зрозуміло, чи зможе команда провести поєдинок кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" на домашній арені, повідомляє LB.ua.
"На стадіоні не проводитимуться матчі, якщо ситуація небезпечна. Щойно стане зрозуміло, де пройдуть наші наступні домашні матчі, то ми відразу ж повідомимо про це", - сказав генеральний директор АЗ Роберт Енхоорн.
Матч між "АЗ" і "Маріуполем" повинен відбутися в четвер, 15 серпня.
Нагадаємо, що у Лисичанську на вул. Гора Попова, 15 сталося руйнування житлового будинку. В результаті пригоди жителів евакуювали, ніхто не постраждав.
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