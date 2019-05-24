На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті

Відповідне рішення було ухвалено під час Синоду

У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати і обіймати посади у місцевих органах влади.

Синод заборонив їм висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу, повідомляє прес-служба ПЦУ, інформує "Українська правда".

Разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

При цьому не уточнюється, які можуть бути "виключні випадки" та умови.

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Нагадаємо, що почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

Також, почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.