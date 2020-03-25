На тлі масового переходу на віддалену роботу акції Zoom виросли майже удвічі
На тлі масового переведення співробітників на роботу з дому у зв'язку із пандемією коронавірусу акції сервісу для відеоконференцій Zoom виросли майже вдвічі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що за останні 6 днів акції компанії виросли на 40% та досягли 159,56 доларів за 1 акцію, повідомляє "Економічна правда".
Під час торгів 23 березня папери подрожчали на 22% - це найбільший одноденний відсотковий приріст Zoom з червня 2019 року.
За даними дослідження Sensor Tower, за останній час скачування додатку Zoom виросли на 109%.
"Багато компаній роблять перші кроки в переході співробітників на віддалену роботу і тяжіють до великих гравців, таких як Zoom або Microsoft", - заявив голова відділу мобільних досліджень в Sensor Tower Ренді Нельсон.
Прогноз прибутку Zoom виріс більш ніж на 50% за останній міс
Фото: Економічна правда
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