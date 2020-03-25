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На тлі масового переходу на віддалену роботу акції Zoom виросли майже удвічі

За даними дослідження Sensor Tower, за останній час скачування додатку Zoom виросли на 109%
Під час торгів 23 березня папери подрожчали на 22% - це найбільший одноденний відсотковий приріст Zoom з червня 2019 року
На тлі масового переходу на віддалену роботу акції Zoom виросли майже удвічі Фото: Економічна правда

На тлі масового переведення співробітників на роботу з дому у зв'язку із пандемією коронавірусу акції сервісу для відеоконференцій Zoom виросли майже вдвічі.

 

Про це повідомляє Bloomberg.

 

Зазначається, що за останні 6 днів акції компанії виросли на 40% та досягли 159,56 доларів за 1 акцію, повідомляє "Економічна правда". 

Під час торгів 23 березня папери подрожчали на 22% - це найбільший одноденний відсотковий приріст Zoom з червня 2019 року.

За даними дослідження Sensor Tower, за останній час скачування додатку Zoom виросли на 109%.

"Багато компаній роблять перші кроки в переході співробітників на віддалену роботу і тяжіють до великих гравців, таких як Zoom або Microsoft", - заявив голова відділу мобільних досліджень в Sensor Tower Ренді Нельсон.

Прогноз прибутку Zoom виріс більш ніж на 50% за останній міс

Фото: Економічна правда

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25 03 2020 16:34
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