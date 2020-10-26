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На українському кордоні викрили першу контрабанду iPhone 12

Виявили 5 телефонів марки Apple
Прикордонники Львівського загону викрили невеличку партію незадекларованих iPhone 12.
На українському кордоні викрили першу контрабанду iPhone 12 Фото: techcrunch.com

Повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ДПСУ

Деталі: Викрили контрабанду на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки  "Мерседеса". Там прикордонники виявили 5 телефонів  марки Apple iPhone 12 Pro, які громадянин Німеччини заховав. 

"Товар передали працівникам митниці. Сума оцінки цієї контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки на даний час ще немає офіційної вартості даної моделі в України", – зазначили в прикордонній службі.

Офіційні продажі смартфону в Україні ще не стартували. 

Нагадаємо, що раніше Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12  

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26 10 2020 10:48
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