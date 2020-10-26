НОВИНИПрикордонники Львівського загону викрили невеличку партію незадекларованих iPhone 12.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На українському кордоні викрили першу контрабанду iPhone 12
Виявили 5 телефонів марки Apple
Фото: techcrunch.com
Повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ДПСУ
Деталі: Викрили контрабанду на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки "Мерседеса". Там прикордонники виявили 5 телефонів марки Apple iPhone 12 Pro, які громадянин Німеччини заховав.
"Товар передали працівникам митниці. Сума оцінки цієї контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки на даний час ще немає офіційної вартості даної моделі в України", – зазначили в прикордонній службі.
Офіційні продажі смартфону в Україні ще не стартували.
Нагадаємо, що раніше Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12
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