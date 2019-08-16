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На Вінниччині лісники купили собі Toyota Camry за мільйон гривень, - ВІДЕО

Підприємству мали поставити до 2 липня седан Toyota NG Camry 6AT в найдорожчій комплектації Premium (ASV70L-AETNKW) кольору "чорний металік" 2019 року випуску
ДП "Могилів-Подільське лісове господарство" Вінницької області 10 червня уклало угоду з ТОВ "Преміум Моторс" про закупівлю легкового автомобіля за 995 тисяч гривень.
На Вінниччині лісники купили собі Toyota Camry за мільйон гривень, - ВІДЕО

Договірна ціна дорівнює ціні такого автомобіля в салоні з доплатою за колір "металік".

"За даними сайтів дилерів Toyota, автомобіль у цій комплектації матиме автоматичну коробку передач, подушки безпеки, круїз-контроль, оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією, підігрів сидінь, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир, сенсори паркування передні та задні кутові тощо", - інформують "Наші гроші".

Директором "Преміум Моторс" Марії та Людмили Гвоздьових є Юрій Галіцький, а кінцевим бенефіціаром – Михайло Гвоздьов.

У 2014 році Гвоздьов обрався у парламент від "БПП", а в 2015 р. склав повноваження, оскільки був призначений в. о. президента ДП "Антонов".

Згодом він почав контролювати це держпідприємство, обійнявши посаду голови ради директорів корпорації "Українська авіабудівна компанія".

Нагадаємо, що в Офісі президента (ОПУ) готують законопроект про переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроектом пропонується оприлюднювати декларації керівників спецорганів і ОПУ.

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16 08 2019 13:19
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