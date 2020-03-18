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На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 10-місячну дитину

"Вчора близько 23.00 надійшов виклик від сім’ї. Батько дитини пояснив ситуацію, туди виїхала швидка допомога. Сім’я 7-9 березня перебувала в Польщі разом із дітьми, 10 березня повернулася, а 13-го почалися перші ознаки респіраторної вірусної інфекції"
На Житомирщині госпіталізували до інфекційного відділення 10-місячну дитину з підозрою на коронавірус, яка разом із батьками повернулася з Польщі.
На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 10-місячну дитину ukrinform.ua/

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора близько 23.00 надійшов виклик від сім’ї. Батько дитини пояснив ситуацію, туди виїхала швидка допомога. Сім’я 7-9 березня перебувала в Польщі разом із дітьми, 10 березня повернулася, а 13-го почалися перші ознаки респіраторної вірусної інфекції. Приїхала підготовлена бригада екстреної медичної допомоги, забрали маму з 10-місячною дитиною у селі Бердичівського району», - повідомив Суслик.

За його словами, наразі дитина разом із мамою перебуває в інфекційному відділенні. У жінки клінічних даних про захворювання немає, а дитина в стані середньої важкості.

«Експрес-тест на коронавірус негативний, але буде проводитися ПЛР-діагностика (полімеразно ланцюгова реакція) для того, щоб остаточно виключити або підтвердити це захворювання», - додав Суслик.

Він зауважив, що на момент прибуття медиків батька дитини вдома не було, хоча з телефонної розмови лікарі почули як він кашляв. Наразі сімейні лікарі працюють над тим, аби чоловік звернувся за медичною допомогою в телефонному режимі.

Крім того, з хворим немовлям контактували ще одна 5-річна дитина і бабуся.

Суслик також повідомив, що в Овруцькій райлікарні перевірять ще 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус, один з яких повернувся із Польщі.

Нагадаємо, що медики отримали другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

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18 03 2020 15:40
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