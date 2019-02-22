НАБУ провело обшуки в Полтавській ОДА

Національне антикорупційне бюро вранці 22 лютого провело обшуки за місцем проживання і на робочому місці в низки керівників Полтавської обласної адміністрації.

Обшуки проходили в голови ОДА Валерія Головка, його першого заступника Андрія Пісоцького, директора департаменту будівництва, містобудування і архітектури Тимофія Голбана (він заперечує обшуки), радника Пісоцького Олександра Литвинова, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

За даними джерел видання, останнім трьом може загрожувати арешт.

Слідчо-оперативні дії пов'язані з реконструкцією Полтавського аеропорту й утриманням доріг Полтавської області в 2018 році. У детективів є питання до компанії "Алві Рід", яка отримала кошти на утримання, проте фактично робіт не виконувала. У лютому 2018 року департамент Голбана підписав з "Алві Рід" контракт вартістю майже 98 млн гривень за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Аеропорт "Полтава" побудовано в 50-60-х роках ХХ століття. Новий пасажирський термінал було споруджено в 1985 році. Аеропорт розташований на земельній ділянці 214 га за 7 км на північний захід від Полтави, поряд з автотрасою Київ - Харків - Довжанський.

Аеропорт має на балансі пасажирський термінал загальною площею близько 5 тис. кв. м і проектною пропускною потужністю 400 пасажирів на годину. В аеропорту є злітно-посадкова смуга завдовжки 2550 м і завширшки 42 м, обладнана світлосигнальною системою посадки літаків.

У 2018 року обласна влада почала тендерні процедури для реконструкції аеропорту.

Нагадаємо, у Департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міськради Миколаєва поліція провела обшуки.