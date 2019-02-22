НАБУ провело обшуки в Полтавській ОДА
Обшуки проходили в голови ОДА Валерія Головка, його першого заступника Андрія Пісоцького, директора департаменту будівництва, містобудування і архітектури Тимофія Голбана (він заперечує обшуки), радника Пісоцького Олександра Литвинова, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".
За даними джерел видання, останнім трьом може загрожувати арешт.
Слідчо-оперативні дії пов'язані з реконструкцією Полтавського аеропорту й утриманням доріг Полтавської області в 2018 році. У детективів є питання до компанії "Алві Рід", яка отримала кошти на утримання, проте фактично робіт не виконувала. У лютому 2018 року департамент Голбана підписав з "Алві Рід" контракт вартістю майже 98 млн гривень за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Аеропорт "Полтава" побудовано в 50-60-х роках ХХ століття. Новий пасажирський термінал було споруджено в 1985 році. Аеропорт розташований на земельній ділянці 214 га за 7 км на північний захід від Полтави, поряд з автотрасою Київ - Харків - Довжанський.
Аеропорт має на балансі пасажирський термінал загальною площею близько 5 тис. кв. м і проектною пропускною потужністю 400 пасажирів на годину. В аеропорту є злітно-посадкова смуга завдовжки 2550 м і завширшки 42 м, обладнана світлосигнальною системою посадки літаків.
У 2018 року обласна влада почала тендерні процедури для реконструкції аеропорту.
Нагадаємо, у Департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міськради Миколаєва поліція провела обшуки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"