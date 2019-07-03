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НАБУ прийшло з обшуками до Гладковських

Проводять близько 20 обшуків, "у тому числі в Ігоря та Олега Гладковських"
Національне антикорупційне бюро 7 березня прийшло з обшуками до колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря. Також обшуки проводять у інших фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" - Віталія Жукова і Андрія Рогози.
НАБУ прийшло з обшуками до Гладковських Фото:LB.ua

Про це розповів на брифінгу директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє LB.ua.

"На цей момент у справі проводять близько 20 обшуків, у тому числі в Ігоря та Олега Гладковських", - сказав Ситник.

Нагадаємо, в Україні другий тиждень триває скандал навколо "Укроборонпрому" в зв'язку з журналістським розслідуванням про корупцію в оборонній сфері.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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07 03 2019 14:43
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