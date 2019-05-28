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Депутат з фракції Ляшка позивається до Клімкіна

Народний депутат Віктор Вовк позивається до Міністра закордонних справ Павла Клімкіна через присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.
Депутат з фракції Ляшка позивається до Клімкіна Фото: ukrinform.ua

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, йдеться в повідомленні установи.

"Позивач у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними дії Клімкіна щодо подання президенту листом МЗС в частині присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському", - відзначають у відомстві.

Крім того Вовк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний лист міністерства в частині про присвоєння дипранку депутатам Гарасимову та Логвинському.

Віктор Вовк - член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

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28 05 2019 15:03
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