ПОЛІТИКА НОВИНИНаразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат з фракції Ляшка позивається до Клімкіна
Народний депутат Віктор Вовк позивається до Міністра закордонних справ Павла Клімкіна через присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському
Фото: ukrinform.ua
Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, йдеться в повідомленні установи.
"Позивач у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними дії Клімкіна щодо подання президенту листом МЗС в частині присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському", - відзначають у відомстві.
Крім того Вовк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний лист міністерства в частині про присвоєння дипранку депутатам Гарасимову та Логвинському.
Віктор Вовк - член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.
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28 05 2019 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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