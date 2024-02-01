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ПОЛІТИКА

Суд у Британії відхилив позов Трампа щодо обвинувачень у "збоченнях" та підкупі російських чиновників – The Guardian

01 лютого 2024, 20:50
Суд у Британії відхилив позов Трампа щодо обвинувачень у
Суд визначив, що сплив строк позовної давності.

Високий суд Лондона відхилив позов колишнього президента США Дональда Трампа про відшкодування збитків у зв'язку зі звинуваченнями, які містилися у так званому "досьє Стіла" від 2016 року – в тому, що він брав участь у "збочених" сексуальних актах і давав хабарі російським чиновникам. Суддя Стейн погодився з Orbis Business Intelligence (компанією, заснованою колишнім британським розвідником Крістофером Стілом, який зібрав спірні матеріали щодо Трампа), що справа не має доходити до суду.

Про це повідомляє The Guardian.

"У рішенні, опублікованому в четвер (1 лютого), йдеться, що суд не «розглядав і не визначав точність або неточність повідомлень», але встановив, що вимога Трампа про відшкодування збитків була подана поза межами шестирічного терміну "позовної давності", – йдеться у повідомленні.

Суд постановив, що Трамп «не має розумних підстав для подання позову про компенсацію або відшкодування збитків, а також реальної перспективи успішного отримання такого засобу правового захисту».

Суд додав, що «єдиним іншим засобом правового захисту, про який заявлялося, є припис про дотримання законодавства, який видаляє або обмежує обробку повідомлень», але це було б «безглуздим і непотрібним за обставин, коли досьє знаходиться у вільному доступі в Інтернеті, а відповідач у будь-якому випадку зобов'язався видалити копії, які він мав».

Колишній президент США, який є лідером перегонів за звання кандидата від Республіканської партії на цьогорічних виборах, заявив, що готовий дати свідчення у Верховному суді у справі про порушення прав на захист даних компанією Orbis Business Intelligence у зв'язку з "досьє Стіла" 2016 року.

Доповідь, в якій розслідувалися спроби росії вплинути на президентську кампанію в США 2016 року, була складена Стілом, який раніше очолював російський відділ МІ-6, а потім опублікована виданням BuzzFeed у 2017 році.

Документ містив звинувачення в тому, що Трамп наймав секс-працівниць, які мочилися один на одного в президентському номері готелю в москві, а також брав участь у секс-вечірках у Санкт-Петербурзі. Трамп заперечує ці звинувачення.

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