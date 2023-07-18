Матеріали:
Теми:

Європейський суд з прав людини відмовив росії в задоволенні позовних вимог проти України

18 липня 2023, 13:12
Європейський суд з прав людини відмовив росії в задоволенні позовних вимог проти України
Фото: Дзеркало тижня
Ідеться про позов, який рф подала в липні 2021 року. Він містив 10 звинувачень, серед яких відповідальність за збиття літака МН17 – мовляв, Україна "не закрила повітряний простір".

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у повному обсязі відхилив усі претензії росії до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Як зазначається, у липні 2021 року російський уряд подав до ЄСПЛ заяву, що стала єдиною міждержавною скаргою проти України.

росіяни висунули 10 груп звинувачень. Зокрема, вони закидали Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства".

У цій скарзі росія також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що країна "не закрила повітряний простір".

Крім того, рф скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила суд зобов'язати Україну відновити подачу води на півострів та припинити "утиски" у використанні російської мови. Але суд ще 2021-го відмовив у цьому. Інші позовні вимоги відхилили сьогодні.

Після ретельного дослідження судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Нагадаємо, що у червні торік ЄСПЛ прийняв новий позов України проти росії про масові злочини, скоєні після 24 лютого.

У січні цього року Європейський суд із прав людини визначив, що рф окупувала частину Донбасу 11 травня 2014-го. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти росії, щоб прискорити їх розгляд.

РФпозовЄСПЛУкраїна

Останні матеріали

Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється