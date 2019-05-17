"Народний фронт" хоче вийти з коаліції, щоб запобігти розпуску парламенту, - ЗМІ

Сьогодні, в п'ятницю, 17 травня, фракція "Народний фронт" готується заявити про вихід зі складу коаліції "Європейська Україна".

Це дасть можливість спікеру Андрію Парубію почати відлік 30 днів, протягом яких в Раді має бути сформована нова більшість. Якщо цього не станеться, парламент може бути розпущений Президентом. Що, однак, неможливо менш, ніж за півроку до планових виборів. Про це повідомляє Lb.ua із посиланням на власні джерела.

"Ми пам'ятаємо, як Окружний адмінсуд на чолі з Павлом Вовком зажадав від Парубія пред'явити докази існування коаліції. Передбачалося зафіксувати її відсутність ще з 2017-го року, а значить можливість для Зеленського розігнати Раду. Зважаючи, що інавгурація призначена на 20-те, а суди до нього цілком лояльні, Володимир Олександрович цілком може спробувати провернути такий трюк", - пояснює співрозмовник в згаданій політсилі.

"Якщо ж завтра ми виступимо з заявою, 30-денний термін закінчиться до 16-го червня, коли розпуск буде вже неможливий - ні на практиці, ні в теорії. Підсумкове засідання фракції - в п'ятницю вранці, сподіваюся, наші не передумають", - додало джерело.

Як відомо, з огляду на низькі рейтинги і невизначеності з форматом участі у виборах, дострокові вибори парламенту не вигідні НФ. Вважається, що БПП вони допоможуть "закріпити" нинішній рейтинг Петра Порошенка, однак явно не в абсолютних цифрах. Водночас, за умови збереження нинішньої виборчої системи, для Володимира Зеленського не важко сформувати сприятливий для себе список партії "Слуга народу", але важко буде підібрати - в такі короткі терміни - абсолютно лояльних мажоритарників.

Нагадаємо, що чергові вибори повинні відбутися в кінці жовтня 2019 року, але можливий варіант дострокового голосування вже влітку.

Водночас, радник новообраного президента Володимира Зеленського - Дмитро Разумков запевняє, що у питанні теоретично можливого розпуску Верховної Ради Зеленський не буде йти на порушення закону.

Раніше Разумков заявив, що призначенням інавгурації новообраного президента України на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента, а також створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій.