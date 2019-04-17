Народний фронт і Гройсман ведуть обговорюють створення коаліції, – Геращенко

Керівництво партії Народний фронт обговорює можливу коаліцію з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Народний фронт після президентських виборів буде ухвалювати рішення йти на парламентські вибори самостійно або в коаліції з кимось.

"У тому числі, це не секрет, обговорювалися питання коаліції з Володимиром Борисовичем Гройсманом і, скажімо так, його політичними соратникам. Але ніякі рішення не ухвалювалися. Такі консультації йдуть вже дуже давно, може, більше року, але далі визначатися будуть вже в червні-липні місяці", – повідомив депутат Верховної Ради Антон Геращенко в ефірі Радіо НВ.

У лютому 2019 року з'їзд партії Народний фронт ухвалив рішення про формування виборчих штабів на парламентських виборах 2019 року. Політична сила збирається проводити консультації з іншими політичними силами про об'єднання на виборах в Раду. У листопаді 2018 року в інтерв'ю Радіо НВ лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк повідомив про підтримку політики Гройсмана парламентською фракцією його політсили, а сам він готовий не тільки "ділитися всіма знаннями", які у нього є, "але і віддавати". "Він самостійний політик і йому приймати рішення, яке його політичне майбутнє. З точки зору його політичної дійсності, я вважаю, що він проводить правильну соціальну політику", – говорив Яценюк. За даними останнього опитування КМІС, на виборах в український парламент лідирують шість політичних сил. Дані соціологів свідчать, що за партію Слуга народу готові проголосувати 12% всіх респондентів і 26% серед тих, хто збирається голосувати і визначився, за Опозиційну платформу - За життя - відповідно, 7.5% і 16%, Блок Петра Порошенка підтримують відповідно, 7% і 14%, ВО Батьківщина - 6% і 12%, Громадянська позиція -2% і 5%, Сила і честь - 2% і 5%.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва вимагає у Верховної Ради відомості про персональний склад парламентської коаліції.