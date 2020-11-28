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Наступного тижня локдаун точно введений не буде - Степанов

Рзглядаються різні варіанти розвитку поій, але за сім-десять днів зроблять відповідне повідомлення
. За словами міністра охорони здоров'я ситуація, пов'язана з боротьбою з коронавірусною хворобою, в країні досить напружена, як і протягом усіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.
Наступного тижня локдаун точно введений не буде - Степанов Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - зазначив Степанов.

Разом із тим він наголосив, що заповнюваність ліжкомісць у лікарнях на сьогодні складає трохи менше 50%. За словами міністра охорони здоров'я ситуація, пов'язана з боротьбою з коронавірусною хворобою, в країні досить напружена, як і протягом усіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв протидії COVID-19, зокрема уряд розглядає введення жорсткого карантину на новорічні свята.

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28 11 2020 12:00
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