Національну збірну України з футболу готуватиме Олександр Петраков

Олександр Петраков, який у 2019 році з юніорською збірною України з футболу виграв чемпіонат світу U-20, тепер готуватиме нацзбірну.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, пише "Громадське".

Петраков готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 у статусі виконувача обов’язків головного тренера.

"Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти та необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому", - пише Павелко.

Раніше спортивні видання, а також голова комітету збірних України УАФ Мирон Маркевич зазначали, що збірну України з футболу очолить Сергій Ребров.

До того колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко писав, що у нього закінчився контракт з УАФ. В асоціації це також підтвердили.

В УАФ кажуть, що ще у червні 2020 року запропонували Шевченку та його тренерському штабу подовжити контракт до кінця 2022 року. Тоді контракт підписали на один рік із можливим подовженням за спільною згодою ще на півтора року.

Але тепер Шевченко вирішив залишити посаду. В УАФ кажуть, що він мотивував таке своє рішення бажанням після Євро-2020 перейти на клубну роботу, про що неодноразово говорив у своїх інтерв’ю.

Що відомо про Олександра Петракова?

Він - український футболіст та провідний тренер. Перед тим як очолити юнацьку збірну, Петраков був гравцем київського "Динамо", вінницького "Локомотива", "ЦСКА-Київ", черкаського "Дніпра", рівненського "Авангарду", нікопольського "Колоса".

Професійну тренерську кар'єру Петраков розпочав в запорізькому "Торпедо", де входив до тренерського штабу впродовж 1993-1994 років, згодом працював на аналогічній посаді в ЦСКА-2 (Київ).

З середини 2000-х Петраков став займатися з юнацькими збірними. У 2009 році він став заслуженим тренером України. Його також відзначили у топ-20 найкращих тренерів збірних у 2019 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу підтвердила закінчення контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Той разом зі своїм штабом планує почати тренувати футбольні клуби.