Тепер уже точно: збірна України з футболу залишилася без головного тренера, Шевченко хоче перейти в клуб

УАФ зазначили, що 30 липня 2021 року контракт закінчився, про що раніше повідомляв також і сам Шевченко

Українська асоціація футболу підтвердила закінчення контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Той разом зі своїм штабом планує почати тренувати футбольні клуби.

Про це повідомила пресслужба УАФ, пише "Громадське".

Там зазначили, що 30 липня 2021 року контракт закінчився, про що раніше повідомляв також і сам Шевченко.

В УАФ кажуть, що ще у червні 2020 року запропонували головному тренеру збірної та його тренерському штабу подовжити контракт до кінця 2022 року. Тоді контракт підписали на один рік із можливим подовженням за спільною згодою ще на півтора року.

Але тепер Шевченко вирішив залишити посаду. В УАФ кажуть, що він мотивував таке своє рішення бажанням після Євро-2020 перейти на клубну роботу, про що неодноразово говорив у своїх інтерв’ю.

"Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку і його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п’яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку й досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи", - кажуть в УАФ.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України дійшла до 1/8 фіналу, поступившись там збірній Англії.

На 9 серпня заплановане засідання Виконкому УАФ, на якому мають ухвалити рішення щодо тренерського штабу збірної України.

Наразі збірна України виступає у відбірному циклі Чемпіонату світу-2022. Після трьох стартових матчів у її активі три очки. Найближчі матчі відбору для збірної України - 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.

На ЧС-2022 року від УЄФА потрапляють 13 збірних - переможці 10 відбірних груп та три команди після багаторівневого плей-офф, в якому візьмуть участь збірні, що посядуть у своїх групах другі місця.

Нагадаємо, що Шевченко увійшов до збірної Серії А, складеної з футболістів Східної Європи