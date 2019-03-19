"Нацкорпус" знову побився з поліцією на мітингу Порошенка

На місці сутичок начальник обласної поліції Володимир Голубош.

Нагадаємо, у МВС заявили, що мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.

Згодом, під час візиту Петра Порошенка до Полтави націоналісти влаштували чергову акцію, під час якої сталися сутички з правоохоронцями.