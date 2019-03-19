"Нацкорпус" знову побився з поліцією на мітингу Порошенка
Радикали прийшли на мітинг, коли на сцені виступав гурт "Тік", до приїзду Порошенка.
Представники "Нацдружин" принесли також плакати "Свинарчуків за ґрати" (Свинарчук – колишнє прізвище бізнес-партнера президента Гладковського).
"Правоохоронці взяли пікетувальників у кільце та відтіснили від мітингу. Під час сутичок використовували сльозогінний газ", – повідомляє місцеве видання "Kurs".
Фото: kurs.if.ua
Після цього правоохоронці вишикувались кордоном між протестувальниками та прихильниками Порошенка.
"Нацдружини" скандують: "Разом і до кінця". Прихильники президента відповідають: "Банду з міста".
На місці сутичок начальник обласної поліції Володимир Голубош.
Нагадаємо, у МВС заявили, що мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.
Згодом, під час візиту Петра Порошенка до Полтави націоналісти влаштували чергову акцію, під час якої сталися сутички з правоохоронцями.
Президент Петро Порошенко розцінює заворушення в місцях зустрічей виборців з кандидатами в президенти як спробу зірвати вибори.
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