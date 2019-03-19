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"Нацкорпус" знову побився з поліцією на мітингу Порошенка

Радикали прийшли на мітинг, коли на сцені виступав гурт "Тік", до приїзду Порошенка.
Перед зустріччю президента Петра Порошенка із виборцями в Івано-Франківську стались сутички між представниками "Національних дружин" і "Національного корпусу" з правоохоронцями.
"Нацкорпус" знову побився з поліцією на мітингу Порошенка Фото: kurs.if.ua

Радикали прийшли на мітинг, коли на сцені виступав гурт "Тік", до приїзду Порошенка.

Представники "Нацдружин" принесли також плакати "Свинарчуків за ґрати" (Свинарчук – колишнє прізвище бізнес-партнера президента Гладковського).

"Правоохоронці взяли пікетувальників у кільце та відтіснили від мітингу. Під час сутичок використовували сльозогінний газ", –  повідомляє місцеве видання "Kurs".


Фото: kurs.if.ua

Після цього правоохоронці вишикувались кордоном між протестувальниками та прихильниками Порошенка.

"Нацдружини" скандують: "Разом і до кінця". Прихильники президента відповідають: "Банду з міста".

На місці сутичок начальник обласної поліції Володимир Голубош.

Нагадаємо,  у МВС заявили, що  мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.

Згодом, під час візиту Петра Порошенка до Полтави націоналісти влаштували чергову акцію, під час якої сталися сутички з правоохоронцями.

Президент Петро Порошенко розцінює заворушення в місцях зустрічей виборців з кандидатами в президенти як спробу зірвати вибори.

 

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19 03 2019 18:45
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