CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний Центр «Незалежне посольство миротворців», Міжнародний Арт-центр «Klas’s Arts Center San Francisco», Асоціації «Міст Пегасу» та «Форум миру» назвали Послів миру – лауреатів Міжнародної літературної премії миру за 2020 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Названо лауреатів літературної премії миру-2020
Цією почесною відзнакою нагороджують за визначну літературну, міжнародну, громадську діяльність відомих письменників
Цією почесною відзнакою нагороджують за визначну літературну, міжнародну, громадську діяльність відомих письменників, перекладачів та вчених з різних держав, чиї високохудожні твори і духовний поклик, подвижницька популяризація кращих надбань світової літератури та культури об’єднують народи,передає ЛітАкцент.
Отже, цьогорічними лауреатами стали:
Тетяна Дзюба, Сергій Дзюба, Богдан Сушинський, Юрій Работін (Україна), Олена Ананьєва (Україна-Німеччина), Михайло Блехман (Україна-Канада) та Олена Лань (Україна-Чехія).
Нагадаємо, що у м.Гаазі в рамках літературно-музичного фестивалю Crossing Border Festival виступив Сергій Жадан, якого запросила нідерландська сторона.
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