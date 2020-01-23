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Названо лауреатів літературної премії миру-2020

Цією почесною відзнакою нагороджують за визначну літературну, міжнародну, громадську діяльність відомих письменників
Міжнародний Центр «Незалежне посольство миротворців», Міжнародний Арт-центр «Klas’s Arts Center San Francisco», Асоціації «Міст Пегасу» та «Форум миру» назвали Послів миру – лауреатів Міжнародної літературної премії миру за 2020 рік.
Названо лауреатів літературної премії миру-2020

Цією почесною відзнакою нагороджують за визначну літературну, міжнародну, громадську діяльність відомих письменників, перекладачів та вчених з різних держав, чиї високохудожні твори і духовний поклик, подвижницька популяризація кращих надбань світової літератури та культури об’єднують народи,передає ЛітАкцент.

Отже, цьогорічними лауреатами стали:

Тетяна Дзюба, Сергій Дзюба, Богдан Сушинський, Юрій Работін (Україна), Олена Ананьєва (Україна-Німеччина), Михайло Блехман (Україна-Канада) та Олена Лань (Україна-Чехія).

Нагадаємо, що у м.Гаазі в рамках літературно-музичного фестивалю Crossing Border Festival виступив Сергій Жадан, якого запросила нідерландська сторона.

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23 01 2020 18:00
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