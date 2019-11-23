У Нідерландах презентували книгу “Ворошиловград” Сергія Жадана

У м.Гаазі в рамках літературно-музичного фестивалю Crossing Border Festival виступив Сергій Жадан, якого запросила нідерландська сторона.

Український письменник презентував свій роман “Ворошиловград”, який був перекладений англійською та нідерландською мовами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Фактично ця книга про покоління, про останнє радянське покоління. Ми ще встигли побувати в лавах піонерів, а потім вже вивішували синьо-жовті прапори”, - сказав він.

Ворошиловград – це радянська назва Луганська. У книзі йдеться про людей, які, розглядаючи старі фотографії, згадуючи піонерські табори, так само згадують свою юність.

“Мені здається, що з українською культурою відбуваються ті самі процеси, які відбуваються з цілим українським суспільством”, - зазначив письменник.

Він також наголосив, що культура і мистецтво – це відображення суспільства.

За його словами, мистецтво дорослішає і не фокусується лише на своїх проблемах, а виконує важливу соціальну функцію.

“Це той момент, коли мистецтво, культура отримують соціальну функцію і не закриваються в собі, а дійсно виходять на вулиці”, - наголосив Жадан.

Послухати українського письменника Сергія Жадана на фестиваль до Гааги з усієї країни приїхало багато українців. Також було чимало нідерландців, охочих більше дізнатися про його творчість.

Жадан зазначив, що його творчість напряму пов’язана з подіями, які відбуваються в Україні. Він також розповів, що нині активно надає гуманітарну допомогу сиротинцям, школам та іншим дитячим закладам.

Виступав автор пів години, після чого роздавав автографи.

Люди охоче купували його книжки англійською та нідерландською мовами.

Нагадаємо, що збірка українського письменника, поета Сергія Жадана "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо" потрапила до списку рекомендованих до прочитання книг у 2019 році від американського видання The New York Times.