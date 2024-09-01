Видання The Guardian презентувало книгу українського історика про захоплення Чорнобильської АЕС російськими військами у 2022 році

Книга "Чорнобильська рулетка" - правдива розповідь про хоробрість і самовідданість звичайних людей, які опинилися в смертельно небезпечних умовах.

Видання The Guardian презентувало на своїх сторінках документальну книгу українського історика про захоплення російськими окупантами 2022 року Чорнобильської АЕС.

Автор книги "Чорнобильська рулетка" Сергій Плохій, підкреслює видання, переконливо розповідає про незвичайну мужність і самовідданість співробітників атомної електростанції, які опинилися в заручниках у російських військ у 2022 році

"24 лютого 2022 року працівники Чорнобильської атомної електростанції в Україні прокинулися від гуркоту вибухів. Недалеко від забрудненої зони відчуження йшов бій. Увечері прибули росіяни. Колона військових машин під'їхала до контрольно-пропускного пункту, і з неї вийшов офіцер. москва, сказав він, тепер тут головна. 300 осіб персоналу заводу - фахівці-оператори та пожежники, а також військовослужбовці національної гвардії України - стали бранцями. Протягом наступних кількох тижнів вони підтримували роботу систем станції, працюючи в умовах обмеженого простору і живучи пліч-о-пліч зі своїми озброєними російськими господарями. Ворог вторгся з боку Білорусії. Його основні сили рухалися у напрямку до Києва", - викладає зміст видання.

Книга "Чорнобильська рулетка" українського історика Сергія Плохія - правдива розповідь про неймовірні події всередині станції. Це історія про хоробрість і самовідданість, що нагадує про самопожертву, яку проявили співробітники Чорнобильської АЕС, які пережили ядерну катастрофу 1986 року, коли вибухнув реактор № 4. Деякі з тих, хто чергував у 2022 році, брали участь у початкових роботах із ліквідації наслідків аварії за радянських часів.

Видання називає людей, які не втратили присутності духу і навіть у найскладніших умовах виявилися здатними до стійкості та відповідальності за свою роботу - вони підтримували роботу станції в умовах фактично полону і поїхали тільки за три тижні, коли їх добровільно приїхала замінити інша група спеціалістів, які також вирушали в невідомість.

Окупація кремлем атомної станції була актом вражаючого нерозсудливості. Солдати рили окопи в червоному лісі, одному з найбільш токсичних місць у світі. Невідомо, чи зазнали вони довгострокової шкоди здоров'ю, але загалом рівень радіації підвищився, оскільки тисячі гусеничних російських машин здіймали смертоносний пил.

В історії з Чорнобилем-2 був щасливий кінець, вважає журналіст The Guardian. 30 березня 2022 року російські військовослужбовці втекли. Вони поїхали з численними речами, вкраденими з АЕС: дозиметрами радіації, комп'ютерами та автомобілями. З міста Прип'ять військові-мародери забрали мішки з домашніми речами. Забирали навіть старовинні речі: чорно-білі телевізори та відеомагнітофони.

Автор книги стверджує, що захоплення було актом ядерного тероризму, здійсненим великою ядерною державою-ізгоєм.

"Українські робітники, які поставили борг вище за особисте виживання, ледь запобігли новій Чорнобильській кризі. На думку Плохія, насильницьке захоплення Москвою 2022 року двох атомних станцій має послужити "тривожним сигналом для всього світу". Він стверджує, що це був акт ядерного тероризму, здійснений великою ядерною державою-ізгоєм. За його словами, відмінність між тактичною ядерною зброєю і цивільними ядерними об'єктами стає дедалі більш розмитою. Як міжнародне співтовариство має реагувати на ці тривожні події, менш зрозуміло. Плохій закликає до реформи законів, що регулюють поведінку ядерних держав, і органу, який покликаний керувати ними, - Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Коли російські танки увійшли в Чорнобиль, МАГАТЕ, очолюване Рафаелем Гроссі, не виступило із засудженням Кремля. Воно також не закликало окупантів забиратися, натомість звернувшись до обох сторін", - підкреслює автор публікації Люк Хардінг.

Завдяки цій публікації у Великій Британії трохи ширше прочинилася завіса над широкомасштабним вторгненням і терористичними спробами росії перетворити Україну на країну без майбутнього.