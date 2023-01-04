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Названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік

04 січня 2023, 13:22
Названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік
Фото: з вільного доступу
Стало відомо, які автомобілі були найпопулярнішими в Україні за 2022 рік. До десятки лідерів потрапили дев'ять кросоверів та один позашляховик. У ТОПі - моделі Toyota, Renault та Skoda.

Про це свідчить статистика асоціації Укравтопром.

Найбільш популярним із позашляховиків став Toyota Land Cruiser Prado.

А перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто зайняла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж у 2021р.).

На другому місці - Renault, продаж автомобілів якої знизився на 71% - до 3975 шт. Третій результат у Skoda – 2829 шт. (-54% від 2021 р.). Четверте місце українці віддали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%). Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen – 2274 реєстрації (-45%).

У ТОП-10 авторинку 2022 року потрапили BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 167 шт. (-87%).

Раніше повідомлялось, що в "Укрзалізниці" показали першу модернізовану електричку українського виробництва.

автопопулярність

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