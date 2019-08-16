НБУ пропонує заборонити використовувати рахунки ФОП для особистих потреб

В Україні десятки тисяч осіб отримують зарплату на ФОП-рахунки

Фізособам-підприємцям (ФОП) можуть заборонити використовувати гроші з підприємницького рахунку на особисті потреби.

Така норма міститься в проєкті постанови НБУ, який винесено на громадський розгляд, інформує профільне видання "Бухгалтер 911".

Інструкцію про відкриття та закриття рахунків клієнтів банків пропонують доповнити таким пунктом: "Забороняється використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців, які займаються незалежною професійною діяльністю, для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами".

Ще не до кінця зрозуміло, як буде контролюватися використання коштів. Видання припускає, що заборона може стосуватися зняття грошей у банкоматі або банку: останній має право вимагати від суб'єктів господарювання підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюється розрахунок готівкою (наприклад, договір поставки або закупівельний акт).

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 12 вересня.

Нагадаємо, на початку 2019 року в Кабінеті Міністрів розробили законопроєкт проти оформлення співробітників як ФОПів, яке використовують чимало роботодавців як легальну схему зниження податкового навантаження.

Зараз в Україні існують підприємства (наприклад, роздрібні мережі), і навіть цілі галузі (наприклад, IT), де тисячі де-факто штатних співробітників великого бізнесу отримують винагороду за свої послуги як приватні підприємці.

ФОП третьої групи на спрощеній системі оподаткування сплачує до бюджету лише 5% від зароблених грошей плюс мінімальний місячний соціальний внесок.

У разі трудових відносин з кожної гривні зарплати співробітник відраховує державі 19,5 копійки у вигляді податку і ще 22 копійки соціального внеску платить його працедавець.

Водночас, у команді Зеленського заявляли про намір списати з ФОП 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП складає лише 2 мільярди гривень.