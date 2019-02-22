Закон про боротьбу з ФОП ставить під загрозу розвиток ІТ-галузі, - асоціація

Там також запропонували уряду створити спеціальну, окрему групу спрощеної системи оподаткування виключно для ІТ-працівників як альтернативу тотальним перевіркам ФОПів

Презентований Міністерством соціальної політики законопроект, яким пропонуються більш жорсткий контроль за використанням фізичних осіб-підприємців (ФОП) замість найму працівників, несе загрозу розвитку ІТ-галузі.

"Міністерство соціальної політики пропонує відійти від наявного формату співпраці з фахівцями, натомість наймати їх на роботу. Відповідний проект закону міністерство опублікувало на своєму сайті. Асоціація вважає, що для української ІТ-індустрії цей законопроект є неприйнятним, адже він ставить під загрозу розвиток галузі", - повідомляють у галузевій бізнес-асоціації "ІТ Асоціація України".

Наразі більшість ІТ-фахівців працюють зі своїми фактичними роботодавцями через схему використання ФОПів, що працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування. На думку асоціації, це дозволило галузі зростати на 27% щороку та експортувати послуг за кордон загальна вартість яких складає 4,1 мільярда доларів на рік.

"Спрощена система оподаткування (3-я група) є фактично єдиною реальною конкурентною перевагою в країні з високим рівнем корупції та низьким рівнем якості життя (війна, медицина, освіта, інфраструктура) на противагу спеціальним податковим режимам для креативних професій в країнах-конкурентах", - додають у ІТ-асоціації.

Там також запропонували уряду створити спеціальну, окрему групу спрощеної системи оподаткування виключно для ІТ-працівників як альтернативу тотальним перевіркам ФОПів.

Причиною того, що деякі компанії замість того, щоб наймати працівників, укладають з ними цивільно-правову угоду як з ФОПами є те, що таким чином роботодавець зменшує свої податкові зобов’язання. Зокрема, він звільняється від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників. Крім цього, укладання таких угод позбавляє роботодавця низки обов’язків щодо соціальної підтримки працівників.